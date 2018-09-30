Столтенберг собрался приехать в Сербию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет в Белград в первой половине октября, чтобы провести переговоры с сербским президентом Александаром Вучичем, сообщило агентство ТАНЮГ со ссылкой на диписточники в Белграде.

«Деликатность самого посещения, момента и обстоятельств, в которых состоится поездка, является причиной, что ни одна, ни другая сторона пока не хотят выходить к общественности с деталями формата, темы и даты встречи», — передает ТАСС текст сообщения агентства.

В субботу Вучич выразил протест Столтенбергу из-за обострения обстановки на севере Косово, где несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края. Это запрещено международными договорами.