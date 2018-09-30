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Столтенберг собрался приехать в Сербию
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Столтенберг собрался приехать в Сербию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет в Белград в первой половине октября, чтобы провести переговоры с сербским президентом Александаром Вучичем, сообщило агентство ТАНЮГ со ссылкой на диписточники в Белграде.
«Деликатность самого посещения, момента и обстоятельств, в которых состоится поездка, является причиной, что ни одна, ни другая сторона пока не хотят выходить к общественности с деталями формата, темы и даты встречи», — передает ТАСС текст сообщения агентства.
В субботу Вучич выразил протест Столтенбергу из-за обострения обстановки на севере Косово, где несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края. Это запрещено международными договорами.
Сообщалось, что президент Вучич хочет попросить поддержки у президента России Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москву пытаются втянуть в косовский кризис.
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