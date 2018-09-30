В джунглях Вьетнама нашли советского летчика

В джунглях Вьетнама нашли останки пропавшего 47 лет назад советского летчика

В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера Юрия Пояркова , который пропал полвека назад, передает «Звезда».

По данным телеканала, останки летчика были найдены в ходе поисковой экспедиции на севере Вьетнама в горном районе Тамдао.

Как отмечается, капитан ВВС СССР Поярков служил во Вьетнамской народной армии пилотом-инструктором. 30 апреля 1971 года, когда они вместе с вьетнамским летчиком выполняли учебный полет на МиГ-21С, связь с самолетом оборвалась, и судно пропало с радаров.

Сообщается, что поиски летчика начались после того обратилась внучки пропавшего офицера Анны и продолжались на протяжении года.