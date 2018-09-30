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В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
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В джунглях Вьетнама нашли останки пропавшего 47 лет назад советского летчика 

Газета.Ru 37 минут назад
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера Юрия Пояркова, который пропал полвека назад, передает «Звезда».
По данным телеканала, останки летчика были найдены в ходе поисковой экспедиции на севере Вьетнама в горном районе Тамдао.
Как отмечается, капитан ВВС СССР Поярков служил во Вьетнамской народной армии пилотом-инструктором. 30 апреля 1971 года, когда они вместе с вьетнамским летчиком выполняли учебный полет на МиГ-21С, связь с самолетом оборвалась, и судно пропало с радаров.
Сообщается, что поиски летчика начались после того обратилась внучки пропавшего офицера Анны и продолжались на протяжении года.
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