АдГ стала второй по популярности партией в ФРГ

Опрос: «Альтернатива для Германии» поднялась на второе место в рейтинге популярности в ФРГ

Правая партия "Альтернатива для Германии " ("АдГ") поднялась на второе место в рейтинге политической популярности в ФРГ. Таковы опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, которое было проведено службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag.

Первое место с 27% занимает консервативный блок Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС). "АдГ" с 17% обходит на один процентный пункт Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). На четвертом месте — "зеленые" с 15%, затем следуют левые — 11% и либералы — 10%.

Персональный рейтинг Меркель, которая возглавляет правительство ФРГ четвертый срок подряд, составляет 48%. По сравнению с сентябрем 2017 года ее популярность сократилась на 7%.

В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек. По версии других социологических институтов, рейтинг "АдГ" колеблется от 16 до 18%, ХДС/ХСС — 27-31,5%, СДПГ — 16-19,5%. Рейтинг "АдГ" вырос после событий в германском городе Хемниц, где в конце августа после драки, предположительно с беженцами, погиб местный житель. В правящей коалиции (ХДС/ХСС, СДПГ) в последние недели, напротив, ситуация оставалась нестабильной из-за разногласий вокруг главы контрразведки Ханса-Георга Масена