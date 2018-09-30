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АдГ стала второй по популярности партией в ФРГ
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Опрос: «Альтернатива для Германии» поднялась на второе место в рейтинге популярности в ФРГ 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Правая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") поднялась на второе место в рейтинге политической популярности в ФРГ. Таковы опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, которое было проведено службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag.
Первое место с 27% занимает консервативный блок Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС). "АдГ" с 17% обходит на один процентный пункт Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). На четвертом месте — "зеленые" с 15%, затем следуют левые — 11% и либералы — 10%.
Персональный рейтинг Меркель, которая возглавляет правительство ФРГ четвертый срок подряд, составляет 48%. По сравнению с сентябрем 2017 года ее популярность сократилась на 7%.
В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек. По версии других социологических институтов, рейтинг "АдГ" колеблется от 16 до 18%, ХДС/ХСС — 27-31,5%, СДПГ — 16-19,5%. Рейтинг "АдГ" вырос после событий в германском городе Хемниц, где в конце августа после драки, предположительно с беженцами, погиб местный житель. В правящей коалиции (ХДС/ХСС, СДПГ) в последние недели, напротив, ситуация оставалась нестабильной из-за разногласий вокруг главы контрразведки Ханса-Георга Масена.
"АдГ" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении долгого времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка, однако по мере углубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев, противопоставляя себя политике действующего правительства Ангелы Меркель.
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