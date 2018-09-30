«Мисс Финляндия» стала русская

Конкурс красоты «Мисс Финляндия» выиграла девушка с русскими корнями

Конкурс красоты «Мисс Финляндия » выиграла 23-летняя жительница Хельсинки , которой оказалась россиянка Алина Воронкова.

По данным финского издания MTV, отец девушки является русским, а мать — ингерманландка.

По словам самой Воронковой, в их семье общаются на русском языке.

Как отмечает издание, девушка еще в школе неоднократно подвергалась нападкам из-за своих корней, что только закалило ее характер.

«Я хочу повлиять на проблему травли в школе в течение моего года в статусе "Мисс Финляндия"», — сообщила она в интервью газете Iltalehti.