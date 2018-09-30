«Мисс Финляндия» стала русская

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Конкурс красоты «Мисс Финляндия» выиграла девушка с русскими корнями 

ТК «Звезда» + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс красоты «Мисс Финляндия» выиграла 23-летняя жительница Хельсинки, которой оказалась россиянка Алина Воронкова.
По данным финского издания MTV, отец девушки является русским, а мать — ингерманландка.
По словам самой Воронковой, в их семье общаются на русском языке.
Как отмечает издание, девушка еще в школе неоднократно подвергалась нападкам из-за своих корней, что только закалило ее характер.
«Я хочу повлиять на проблему травли в школе в течение моего года в статусе "Мисс Финляндия"», — сообщила она в интервью газете Iltalehti.
Ранее ставшая обладательницей титула «Миссис Россия — 2018» Анна Телегина дала эксклюзивный комментарий телеканалу «Звезда». Уроженка Твери рассказала, как готовилась к конкурсу и поделилась планами на будущее.
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