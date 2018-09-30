Войска НАТО прибыли на границу с Косово

Военная автоколонна остановилась возле грузовиков, которые сербы выставили на магистрали Косовская Митровица — Рибарич.

Бойцы североатлантического альянса пытаются проехать по трассе в городе Зубин Поток, которую ранее заблокировали сербы после провокации со стороны Приштины.

По информации Новости.rs, автоколонна пока остановилась возле грузовиков, которые сербские граждане выставили на магистрали Косовская Митровица — Рибарич.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич «в связи с нападением албанцев на севере Косово и Метохии и арестом сербов, которые не совершали каких-либо уголовных преступлений» привел армию в полную боеготовность.