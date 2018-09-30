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Войска НАТО прибыли на границу с Косово
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Войска НАТО прибыли на границу с Косово 

ТК «Звезда» + ещё 5 10 часов назад
Военная автоколонна остановилась возле грузовиков, которые сербы выставили на магистрали Косовская Митровица — Рибарич.
Бойцы североатлантического альянса пытаются проехать по трассе в городе Зубин Поток, которую ранее заблокировали сербы после провокации со стороны Приштины.
По информации Новости.rs, автоколонна пока остановилась возле грузовиков, которые сербские граждане выставили на магистрали Косовская Митровица — Рибарич.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич «в связи с нападением албанцев на севере Косово и Метохии и арестом сербов, которые не совершали каких-либо уголовных преступлений» привел армию в полную боеготовность.
Позже стало известно, что Вучич намерен обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поддержке из-за ситуации в Косове и Метохии.
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