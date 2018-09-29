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Личные данные британских министров уползли в сеть
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Личные данные ряда британских министров попали в открытый доступ 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Личные данные нескольких британских министров, включая номера мобильных телефонов министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда и экс-главы МИД Бориса Джонсона, оказались в публичном доступе из-за нарушения в системе безопасности партийного приложения консерваторов, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, информация оказалась доступна из-за проблемы в системе безопасности приложения, специально разработанного для работы на конференции Консервативной партии в Бирмингеме. В результате доступ к данным мог быть получен злоумышленниками без пароля, а лишь при вводе электронной почты политиков, которая доступна на вебсайте парламента.
Также злоумышленники могли изменять фотографии и любые данные в личном профиле политиков или журналистов, посещающих конференцию. Как сообщается, в итоге фотография профиля британского министра по делам окружающей среды, экологии и сельского хозяйства Майкла Гоува была заменена на фотографию медиамагната Руперта Мердока.
По данным телеканала, ошибку в системе безопасности уже устранили.
"Техническая проблема была решена, и приложение сейчас безопасно функционирует", — приводит телеканал слова представителя Консервативной партии.
Отмечается, что приложение было разработано австралийской компанией Crowd Comms.
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