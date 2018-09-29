Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем

Кандидат на пост главы ДНР мог инсценировать покушение, сообщил источник

Кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов мог инсценировать покушение на себя, сообщил источник в правоохранительных органах ДНР.

Ранее депутат народного совета Владислав Бердичевский сообщил о взрыве на съезде компартии ДНР. По данным МВД ДНР, пострадали четыре человека. Среди них, по информации главы компартии Бориса Литвинова, кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

"Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов) считал, что это хороший пиар-ход: небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал", — сказал представитель правоохранительных органов, слова которого приводит Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что "следствие разберется".