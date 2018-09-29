Ещё
Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Внучка Ефремова шокировала "смертельным" признанием
Внучка Ефремова шокировала "смертельным" признанием

Кандидат на пост главы ДНР мог инсценировать покушение, сообщил источник 

РИА Новости 47 минут назад
Кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов мог инсценировать покушение на себя, сообщил источник в правоохранительных органах ДНР.
>> Взрыв в Донецке: пострадал претендент на пост главы ДНР
Ранее депутат народного совета Владислав Бердичевский сообщил о взрыве на съезде компартии ДНР. По данным МВД ДНР, пострадали четыре человека. Среди них, по информации главы компартии Бориса Литвинова, кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.
"Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов) считал, что это хороший пиар-ход: небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал", — сказал представитель правоохранительных органов, слова которого приводит Донецкое агентство новостей.
Он добавил, что "следствие разберется".
Последние новости
Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией В Ираке застрелили бывшую "мисс Багдад"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля101
Порошенко назвал дату возвращения Донбасса
«За что?»: зрители обрушились на Агутина из-за «Голос 60+»77
Армия Сербии приведена в полную боеготовность99
«Три реанимации и инфаркт»: Пьеха чудом остался жив106
Видео
02:19
Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем
В мире
00:46
Глава Косово совершил «победоносную поездку»
В мире Европа
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
03:00
Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля
В мире
00:51
Порошенко назвал дату возвращения Донбасса
Украина В мире
00:09
Ученые установили рекорд и взорвали лабораторию
Наука и техника
02:19
Взрыв в Донецке: пострадал претендент на пост главы ДНР
Происшествия Другое
03:10
Армия Сербии приведена в полную боеготовность
Армия Войска
02:51
«Я знаю, кто убил Захарченко»
Происшествия Украина
02:18
«Политический дискурс будет деградировать»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение