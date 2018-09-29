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Косовский спецназ покинул ГЭС «Газиводе»
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Косовский спецназ покинул ГЭС «Газиводе» 

Вести.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: EPA
Косовский спецназ (ROSU) оставил занятые им ранее позиции вокруг Центра экологии и развития в Зубин-Потоке, водохранилища и ГЭС "Газиводе", пишет ТАСС. По сообщению сербских властей, среди населения района нет раненых и арестованных. Ранее к захваченному водохранилищу приехал президент Косова Хашим Тачи и сфотографировался на берегу. Также Хашим Тачи лично управлял полицейским катером при объезде водохранилища.
Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза. Косовские телеканалы транслируют репортаж об этой акции властей.
Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич пообещал ответ Белграда на косовскую агрессию. "Сербия в соответствии с резолюцией 1244 намерена защищать свой народ", — заявил Джурич. По распоряжению президента Сербии Александра Вучича в полную боевую готовность были приведены армия республики и полицейские силы. Президент Сербии также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
Косовары требуют отдать им контроль над ГЭС "Газиводе" и подстанцией "Валач". Указанные предприятия являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косова и принадлежат сербской энергосети.
Эксперты уверены, что на демарш Хашима Тачи подвинул кризис в политической жизни Косова. Визит косовской делегации на Генассамблею ООН расцениваются наблюдателями как провальный, а оппозиция запланировала крупную акцию протеста против политики Тачи.
Тем временем, ЕС призвал стороны к сдержанности.
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