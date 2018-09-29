В Донецке оцепили здание, где произошел взрыв 

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики оцепили здание, где прогремел взрыв на съезде компартии ДНР, на месте работают взрывотехники, специалисты силовых ведомств и МЧС республики, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, сотрудники МВД ДНР останавливают и проверяют все проезжающие мимо автомобили. Подход к трехэтажному зданию, где прогремел взрыв, закрыт. Само здание находится за забором. В целом в городе сохраняется спокойная обстановка. В районе, близком к инциденту, усилены патрули полиции.
Ранее сообщалось, что при взрыве на съезде партии были ранены три человека, в том числе кандидат от партии на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов и секретарь горкома партии Ирина Якина.