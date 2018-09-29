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Показаны фото Захарченко за мгновения до гибели
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Показаны фото Захарченко за мгновения до гибели 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал на своей странице в Facebook фотографию главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко за несколько минут до гибели. Это кадры с видео, которое будет опубликовано позже.
«За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно. Ташкент это доказал на собственном примере», — написал Штефан.
На двух фото глава ДНР идет в сопровождении своего телохранителя Владислава Доценко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) пропускает женщину. УНИАН сообщает, что это руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. Она также пострадала в результате взрыва.
Facebook
Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Тимофеев был ранен. В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе ребенок. От полученных во время взрыва травм в больнице скончался телохранитель Захарченко.
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