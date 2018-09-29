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Порошенко назвал причину продажи завода
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Порошенко назвал причину продажи завода 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил продать судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», чтобы избежать конфликта интересов. Об это он сообщил во время выступления на международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы», передает РИА Новости.
«Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности, хочу в полной мере избежать конфликта интересов, так пусть у него будет другой собственник, исключительно отечественный», — пояснил он.
О том, что Порошенко договорился о продаже актива стало известно 26 сентября. Имя покупателя и сумма сделки не разглашались. По словам пресс-секретаря украинского президента Ярослава Цеголко, Порошенко уже избавился от других своих активов, в частности, кондитерской компании Roshen. В 2016 году она была передана в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild.
«Кузница на Рыбальском» получила нынешнее название в марте 2017 года. До этого она называлась «Ленинской кузницей». Но такое название подпадало под запрет по украинскому закону о декоммунизации, принятому в 2015 году.
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