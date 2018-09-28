Назло Трампу: как США выручают Россию

Российский фондовый рынок воспользовался позитивными новостями с санкционного фронта и бьет исторические рекорды. Инвесторов воодушевили сообщения, что США не будут вводить против России ограничения по жесткому сценарию Ирана или Северной Кореи . А новые санкции вряд ли будут приняты до ноября. Если из Вашингтона не прилетят неприятные сюрпризы, то рост продолжится.

Ситуация на российских финансовых рынках вселяет оптимизм. Рубль укрепляется: в пятницу он прибавил к евро 0,3%, к доллару 0,1%. Европейская валюта стоит около 76 руб., американская — торгуется в районе 65,5 руб.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов в четверг вырос почти на 2% до 2474,75 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум. В пятницу он прибавил еще три сотых процента, и аналитики уверены, что в уже в скором времени есть шанс взять новую высоту.

«Рост цен на нефть и благоприятный новостной фон обеспечили России статус одного из лидеров сегмента развивающихся рынков», — говорит Коул Эйксон из Sberbank CIB.

Причин, которые настроили участников рынка на позитивный лад несколько. Во-первых, это новости о том, что против России не будут применены санкции по наиболее жесткому сценарию Ирана и Северной Кореи. А санкции против российского госдолга и госбанков, вероятнее всего, не будут приняты до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в начале ноября.

Во-вторых, цены на нефть все еще держатся в районе $82 за баррель Brent. В-третьих, итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США не дает оснований ожидать ужесточения политики регулятора.

«Заявление о том, что минфин США будет проводить иную санкционную политику в отношении РФ, чем к Ирану и КНДР в силу ее высокой интеграции в мировую экономику, минимизируя случайные побочные влияния для США, было крайне положительно воспринято рыночными участниками», — отмечает Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Это косвенно свидетельствует о том, что США не станут вводить ограничения долларовых транзакций для крупнейших госбанков, считает он.

Кроме того, стало известно, что принятие новых санкций откладывается, как минимум, до окончания промежуточных выборов в США, добавляют аналитики «Алор брокер». Эти новости оказали значительную поддержку многим российским акциям и валюте.

Помощник главы минфина США Маршалл Биллингсли сообщил в четверг, что США не могут проводить против России такую же санкционную политику, как и против Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после выступления Биллингсли в подкомитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

По его словам, экономика России отличается от экономики тех стран, в отношении которых Соединенные Штаты ранее вводили санкции. Поэтому, отметил Биллингсли, США были вынуждены адаптировать свой подход.

«США не могут, например, противостоять российской агрессии с тем же подходом, что к КНДР или Ирану. Экономика России крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок», — сказал Биллингсли.

Помощник главы минфина добавил, что Иран и Северная Корея десятилетиями были изолированы от международных финансовых систем. Биллингсли подчеркнул, что американскому казначейству пришлось «с хирургической точностью» использовать свои механизмы, чтобы добиться максимального давления на Россию и при этом не навредить международной экономике США.

Вторая «санкционная» новость пришла от источников агентства Bloomberg . Они сообщили, что, скорее всего, пакет жестких санкций не будет принят до ноября.

Палата представителей сделает перерыв в конце недели и не вернется к этому вопросу вплоть до 6 ноября, когда завершатся промежуточные выборы в конгресс. До этого никаких голосований по вопросу санкций в конгрессе не запланировано, говорится в материале.

Тем не менее, сенатор Крис Ван Холлен, который является соавтором законопроекта о новых санкциях, заявил, что сенат может принять новые санкции в отношении России до проведения выборов 6 ноября. «Очевидно, что в палате представителей другая ситуация», — прокомментировал он.

Задержка принятия законопроекта с новыми санкциями против Москвы не скажется на отдельном пакете санкций, который администрация президента США Дональда Трампа должна ввести без одобрения конгресса, добавляет агентство. Речь идет о втором раунде ограничительных мер в рамках «дела Скрипалей». Первый набор ограничительных мер уже вступил в силу, второй ожидается к концу ноября.

Биржевые игроки в России также отыгрывали итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США.

Американский регулятор поднял ставки до 2-2,25%, но решение было давно заложено в цены. Риторика главы Федрезерва Джерома Пауэлла оказалась не столь «ястребиной» как ожидалось, комментируют аналитики «Алор брокер».

«В совокупности с жесткой позицией США по Ирану, это позволяет рассчитывать на спокойный октябрь в РФ с высокими ценами на нефть, которые оставляют потенциал для дальнейшей переоценки нефтегазового сектора, что толкает индексы к новым ценовым рекордам», — считает Валерий Безуглов.

США планируют ввести эмбарго на экспорт иранской нефти в ноябре, и ожидания ухода с рынка примерно 1,5 млн баррелей в сутки уже разогнало котировки выше $82 за баррель Brent.

Иран — это третий по величине производитель нефти в картеле ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака с долей в мировой добыче на уровне около 4%, поэтому, потенциальное падение экспорта в Иране может привести к дальнейшему росту нефтяных цен ввиду трудностей с замещением предложения в краткосрочной перспективе, поясняет Безуглов.