История до «Новичка»: как строили Солсберийский собор

760 лет назад состоялось освящение по христианскому обряду строившегося под патронажем короля Генриха III гигантского собора в Солсбери — культового религиозного сооружения, которое после завершения всех работ стало одним из самых крупных на Туманном Альбионе. Сегодня Солсберийский собор входит в топ-100 величайших храмов планеты. В России он получил особую популярность благодаря делу «агентов ГРУ » Руслана Боширова и Александра Петрова

760 лет назад состоялось торжественное освящение собора Девы Марии в Солсбери. В России этот яркий образец английской готики получил широкую известность благодаря Александру Петрову и Руслану Боширову, которых британские спецслужбы считают отравителями бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Версия самих россиян — они простые туристы, мечтавшие полюбоваться 123-метровым шпилем, но не сумевшие прорваться к собору с вокзала из-за разгула капризной стихии.

Восхваление Солсберийского собора мужчинами в интервью спровоцировало кучу шуток и мемов. А между тем, смеяться в данной истории можно над чем угодно, но только не над культурной ценностью памятника архитектуры. Это сегодня Солсбери — маленький уездный городок с населением, не дотягивающим даже до 50 тыс. Зато когда-то он на протяжении двух столетий являлся седьмым по величине в Англии . На местный рынок съезжались со всей округи. Торговля шла бойко, росло количество новых лавок и жилых домов. По воскресеньям народ собирался на службу в храме.

Историки склонны рассматривать средневековый Солсбери в качестве конкурента стремительно развивавшихся Оскфорда и Кембриджа.

Судьба распорядилась так, что слава университетских центров досталась другим. Но Солсбери все равно есть, чем гордиться. Начать с того, что город намного старше Москвы : поселение Олд Сарум существовало еще во времена Древнего Рима . Жизнь кипела здесь и в раннее Средневековье, местный люд испытал на собственной шкуре набеги викингов и нормандское завоевание герцога Вильгельма.

Кстати, именно при крупнейшем полководце Европы XI столетия в будущем Солсбери наметилось резкое оживление. Для нормандских королей был возведен замок, кастеляном которого являлся шериф графства Уитшир.

Собор появился чуть позже тоже не на пустом месте. В Солсбери располагалась епархия — энергичный иерарх того времени Дин добился от зажиточных прихожан деятельного участия в проекте путем пожертвований. Собственно, собор и сегодня является резиденцией епископа Солсберийского. Значимость события была настолько высока для всей страны, что возведению сооружения покровительствовал сам Генрих III. Король не поскупился на щедрые подношения.

Из доставленного по его личному распоряжению из Ирландии дерева были сконструированы крыша и двери.

По одной из легенд, в 1220 году с целью выбора места для собора была выпущена стрела: священники верили, что она укажет путь к источнику воды. Стрела ранила оленя, который в ужасе бросился бежать. Клирики и охотники ринулись за животным. Вскоре ехавший в карете богатей Ричард Пур обнаружил мертвого оленя. Вокруг раскинулись плодородные равнины, небольшие озера и реки. Именно здесь, в 3,5 км от Олд Сарума, было велено возвести собор. В ход якобы пошли камни из старого, разобранного храма. По этой же версии, строительство основной части заняло 38 лет, что стало рекордом для Средневековья.

В отличие от храмов прежней эпохи, этот собор не впихивался искусственно в густую застройку города, а был органично вписан в свободное пространство. Сегодня он удачно дополняет пейзаж древнего епископского сада. Не случайно собор запечатлен на десятках картин знаменитых художников: условиях расположения обеспечивают целостное восприятие общей композиции.

Самое знаменитое полотно, посвященное собору в Солсбери, датировано 1823 годом и принадлежит кисти художника-романтика Джона Констебля.

Он был буквально покорен красотой этих мест, а потому по просьбе своего друга архидиакона Джона Фишера написал целую серию набросков, этюдов и картин с видом на уже знаменитый в XIX веке собор. Многочисленные деревья с раскидистыми кронами, свободно разбросанные на большом пространстве, широкая площадь зеленых газонов — все это вдохновляло живописца, явно получавшего удовольствие от поистине поэтической связи собора с природой. Согласно заключению искусствоведов, собор на картине Констебля олицетворяет «символ национальной истории и гармонии вселенского порядка». Тема Солсберийского собора неоднократно всплывала в творчестве художника и в дальнейшем.

Официальный сайт собора указывает днем закладки первого камня 28 апреля 1220 года. Проект подразумевал в ансамбле строения три часовни, названные в честь Святого Стефана, Троицы и Святого Петра. Объект сдавали в эксплуатацию по частям. По данным архивистов собора, работы были окончательно завершены лишь к 1266 году. Советская «Всеобщая история искусств» указывает во втором томе, что строительство продолжалось в период 1220-1270 годов.

Издание называет собор в Солсбери «лучшим памятником английской готики» — особой архитектурной системы, отсчет которой принято вести с 1175 года, когда приглашенный в Англию зодчий Вильгельм из Сана приступил к отделке Кентерберийского собора.

29 сентября 1258 года, еще до окончания всех работ, собор освятил архиепископ Кентерберийский Бонифаций. На церемонии присутствовал Генрих III. Храм был переполнен: собрались две тысячи прихожан — строители и простые горожане с детьми. Позже рабочим предстояло еще усовершенствовать подворье и внутреннего убранство. Процесс растянулся на годы, когда завершали декоративную резьбу и стеклили свинцовые переплеты огромных окон.

Как и романские соборы Англии, детище епископа Дина значительно растянуто в длину. Общая протяженность Солсберийского собора — 134 метров. Впрочем, весьма солиден он во всех отношениях. Учитывая прославленный Бошировым и Петровым шпиль центральной башни, здание являлось самым высоким в средневековой Британии и одним из — в мире. Но даже сегодня это самая высокая церковная башня в Англии. Ее общая высота вместе со шпилем — около 135 м.

В Солсберийском соборе отдельные части здания, различные по объему и по высоте, — продольный корпус, трансепт, капеллы, не говоря уже о других пристройках, — как бы расходятся от общего центра здания — средокрестия. Именно в этом находит свое объяснение почти обязательное для английских построек расположение самой высокой башни собора не на западном фасаде, а над средокрестием — местом пересечения главного нефа и трансепта, образующих в плане крест.

Своим внешним обликом английские соборы сильно отличаются от готических храмов других стран.

Снаружи особенно ощутимы их крупные размеры при общей растянутости здания, настолько большой, что благодаря расположению трансепта посредине продольного корпуса английский собор кажется как бы удвоенным по длине сравнительно с обычным типом готического храма. Это впечатление усиливается своеобразной «многосоставностью» всего сооружения, как бы сложенного из многих самостоятельных объемов, что заставляет вспомнить романские храмы.

Особенностью собора в Солсбери, как и некоторых других английских храмов, является наличие двух трансептов, из которых главный, с сильно вытянутыми рукавами, пересекает продольный корпус как раз посредине, как это было принято в романское время.

Характерным отличием английских готических соборов является то, что, поскольку они возводились преимущественно монастырями, планы их, и без того сложные, дополнялись, как и в романских храмах, множеством пристроек.

Так, к Солсберийскому собору примыкают клуатр, ризница и зал капитула — помещение, имеющее в плане форму правильного многогранника с опорным столбом посредине, перекрытое стрельчатым сводом.

Ко многим другим соборам пристраивались дополнительные капеллы.

Что касается западного фасада собора в Солсбери, то он решен хотя и вполне оригинально, но без чрезмерного выделения в общей композиции здания. Фасад этот невелик — по высоте он не превышает высоты продольного корпуса и из-за небольших повышений по сторонам кажется почти квадратным.

Скромные порталы ведут в три соборных нефа. В центре фасада вместо традиционной круглой оконной розы помещено трехарочное окно с проемами ланцетовидных очертаний. Основное ударение сделано не на объемной, а на декоративной выразительности фасада, в четыре яруса покрытого статуями в узких стрельчатых обрамлениях.

Западный фасад украшен скульптурами святых и сценами из Библии.

В соборе хранится один из четырех уцелевших экземпляров Великой хартии вольностей — важнейшего правового документа, составленного в 1215 году на основе требований старой английской знати к королю Иоанну Безземельному. В 1386 году в соборе установили механические часы: сегодня их механизм считается старейшим в мире из продолжающих работу.