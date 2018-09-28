Меркель отказывает Путину в почестях

28 сентября стартовала официальная часть визита президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ. Церемония началась с военных почестей в резиденции президента Германиии — во дворце Бельвью и встречи с его хозяином Франком-Вальтером Штайнмайером , сообщает DW. Далее турецкий лидер провёл переговоры, пресс-конференцию и отобедал с канцлером Ангелой Меркель . В субботу, 29 сентября, Эрдоган ещё раз встретится с канцлерин за рабочим завтраком и перед отлётом посетит Кёльн , где в новой мечети выступит перед турецкой общиной.

На совместной пресс-конференции лидеры объявили о решении возобновить работу механизмов двустороннего сотрудничества, которые некоторое время не действовали, передаёт турецкое агентство Anadolu. Также Эрдоган и Меркель заявили о желании приобретать российский газ (вопреки заявлениям Дональда Трампа ), продолжать переговоры по беженцам и созвать в октябре четырёхсторонний саммит по сирийскому вопросу на высшем уровне — с участием главы правительства Германии, президентов России, Турции и Франции

Визит Эрдогана в Германию проходит на фоне акций протеста, направленных против притеснения свободы слова и репрессий по отношению к оппозиционерам в Турции, и резко ухудшившихся в марте 2017 года германо-турецких отношений. Тогда на волне дискуссии об участии проживающих в ФРГ граждан Турции в референдуме по вопросам конституционной реформы Эрдоган обвинил Берлин в применении «нацистских методов».

Между Анкарой и Берлином по-прежнему остаётся немало нерешённых вопросов. Эрдоган требует от Германии признания террористическими организации — FETO и Рабочую партию Курдистана (РПК). Меркель, в свою очередь, отказывает ему в этом, ссылаясь на недостаток доказательств, и критикует Анкару за наступление на демократические институты. Тем не менее, отмечает DW, турецкому президенту был устроен приём на самом высоком протокольном уровне. В то время, как президент России Владимир Путин, посетивший за разные периоды своего правления ФРГ 17 раз, удостаивался такой чести только один раз — в 2001 году, когда пост канцлера занимал Герхард Шрёдер . Все остальные визиты Путина в Берлин проходили исключительно в рабочем формате. «Видимо, германо-российские отношения отравлены больше, чем германо-турецкие», — заключает издание.

Владимира Путина давно не принимали в ФРГ по высшему разряду, потому что в отношениях российского президента и канцлерин было много напряжённых моментов: начиная от Мюнхенской речи и заканчивая ситуацией на Украине. Если с Герхардом Шрёдером было всё относительно ровно, то с Меркель личные отношения явно не задались. В то же время, канцлерин — прагматичный политик, сторонница строительства газопровода «Северный поток—2». Ей не хочется ссориться, но особые знаки внимания, выходящие за рамки экономических интересов ФРГ, она оказывать не будет. Но самый серьёзный и долгоиграющий раздражитель между Путиным и Меркель — это, конечно, Украина. Минский процесс фактически остановился, никаких серьёзных идей по урегулированию ситуации на Юго-Востоке, кроме миротворцев, нет. Да и с миротворцами ничего непонятно. Так что ожидать официального визита Путина в ФРГ в ближайшие годы не стоит.

Турецко-немецкие отношения в последние годы тоже оставляют желать лучшего, но у Турции и ФРГ нет фактора Украины. Конечно, в последние годы стороны обменивались резкими заявлениями, отношения серьёзно ухудшились, но Эрдоган для Германии, во-первых, какой-никакой, но союзник по Североатлантическому альянсу . Во-вторых, Турция удерживает на своей территории и готова вернуть в Сирию значительную часть беженцев. Можно, конечно, оттолкнуть Эрдогана, которого в Европе считают слишком авторитарным и не в меру амбициозным политиком, но он может обидеться, и тогда встанет вопрос — что делать с беженцами? А сейчас проблема миграции для Меркель является ключевой. Существенная часть немцев, ранее бывших сторонниками правящего блока, стали поддерживать оппозиционную «Альтернативу для Германии» с её антииммигрантской риторикой. По некоторым опросам эта партия вышла на второе место в рейтинге, Меркель надо что-то срочно предпринимать, поэтому Эрдоган при всех с ним разногласиях — важная персона, и его принимают на высоком уровне.

Александр Кокеев, ведущий научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН:

Очень часто в дипломатической практике короткий или рабочий визит гораздо важней и плодотворней, чем любые торжественные приёмы с посещениями дворцов и военными почестями. Всегда надо смотреть на результаты переговоров. В частности, на двух последних встречах между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным в Сочи и Берлине решались без всяких торжественных церемоний важные для России и ФРГ вопросы: строительство газопровода «Северный поток—2», выстраивание конструктивного диалога по Сирии (в первую очередь, по вопросу возвращения беженцев). Так что, тот факт, что Путина давно не встречали в ФРГ на высшем уровне вовсе не означает, что в Берлине к нему относятся пренебрежительно. В то же время, у Москвы сейчас достаточно напряжённые отношения с Берлином. Расхождений много: вопрос Крыма, ситуация в Донбассе, санкции… В такой ситуации не всегда есть необходимость в грандиозных официальных визитах.

Что касается Эрдогана, то ещё полтора-два года назад ФРГ очень активно вела переговоры с Турцией, две страны сотрудничали вопреки мнению большинства членов ЕС , что с политиком, обладающим «диктаторскими замашками», дел иметь не стоит. ФРГ вела с Турцией диалог и вопреки серьёзному нажиму, потому что решение проблемы беженцев виделось в договоренностях с Анкарой об их приёме на турецкой территории. Договорённость о беженцах была достигнута, но Эрдоган стал требовать больше денег, перешёл к угрозам, после чего и произошёл разрыв.

Вторая проблема в турецко-германских отношениях — 3,5 миллиона осевших в ФРГ турок. Эрдоган подбивал их голосовать за него на досрочных президентских и парламентских выборах в июне. Оказалось, что у многих из них, вопреки немецкому законодательству, двойное гражданство, и они могут голосовать. Это немцам тоже не нравится. В общем, контакты ФРГ с Турцией естественны. Визит Эрдогана важен для Германии в первую очередь с точки зрения беженцев. Да, для ФРГ Эрдоган — важный, но малоприятный политик. Но, несмотря на то, что он малоприятен, его встречают на высшем уровне. Наконец, благодаря дружбе Москвы и Анкары и раздраю между Анкарой и Вашингтоном мы стали забывать, что Турция — верная страна НАТО, которая никуда из альянса не уйдёт.