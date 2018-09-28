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Убита самая красивая девушка Ирака
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Убита самая красивая девушка Ирака 

Рамблер 21 минуту назад
«Мисс Ирака» Тара Фарес найдена мертвой в Багдаде. Ей было 22 года. Королеву красоты застрелили двумя выстрелами в голову и одним в грудь.
Тело Фарес было обнаружено в спортивной машине.
Обстоятельства гибели девушки выясняются. Одной из версий преступления полицейские считают месть за откровенные снимки Тары, которые она публиковала на своей странице в Instagram, где на нее были подписаны 2,6 млн человек.
Как сообщает «РИА Новости», Тара Фарес выиграла титул «Мисс Ирака» в 2015 году. После этого она уехала в Европу, но некоторое время назад вернулась в Багдад.
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