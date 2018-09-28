Киев проигнорировал заседание саммита СНГ

Представитель Украины не заявлен в числе участников заседания саммита СНГ

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Украина в СНГ

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