Командир Чепиги заговорил

Командир Чепиги прокомментировал расследование о Боширове

Экс-руководитель батальона курсантов ДВОКУ Александр Боржко подтвердил, что училище окончил человек по фамилии Чепига . Как сообщает РИА Новости, Боржко назвал Чепигу военным, а не разведчиком.

Ранее The Insider и Bellingcat предположили, что подозреваемый Лондоном по делу Скрипалей Руслан Боширов — на самом деле Анатолий Чепига. Он якобы окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), служил в спецназе ГРУ , несколько раз бывал в командировках в Чечне , а в 2014 году получил звание Героя России.

«Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией», — подчеркнул Боржко.

По его словам, Чепига окончил ДВОКУ в 2001 году, затем действительно воевал в Чечне, но к агентурным мероприятиям его не готовили. Боржко отметил, что в училище готовили именно войсковых офицеров для выполнения боевых заданий.

Четвертого марта на скамейке ТЦ в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.

Лондон назвал имена двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в покушении на Скрипалей, и показал их фотографии. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.