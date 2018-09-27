Ещё
Нетаньяху рассказал о секретном «атомном складе» в Иране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху рассказал в ООН о секретном «атомном складе» в Тегеране 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © AP Photo / Mary Altaffer
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал с трибуны ООН о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который, по его словам, обнаружила разведка еврейского государства в столице Ирана.
"У Ирана есть секретный объект в Тегеране. Сегодня я говорю об этом публично в первый раз", — сказал глава правительства, показав спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами. Внутри, по его словам, хранятся по меньшей мере 15 морских контейнеров с оборудованием и материалами, которые имеют отношение к атомному проекту Ирана. Их общий вес может составлять 300 тонн, сказал Нетаньяху.
Он призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.
Последние новости
Так кончилась империя: Трамп опозорился на выступлении в ООН Создатель самой точной винтовки в мире раскрыл тайну ее ствола Подробности бракоразводного процесса Максаковой с новым мужем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на ситуацию с Бошировым и Чепигой448
Россия Китаю: Не надо было красть наш истребитель316
Сюрприз в платежках ЖКХ и другие события дня15
«Это он, Толя»: земляки опознали в Боширове Чепигу989
Лавров «жестко» поговорил с главой МИД Британии179
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение