Нетаньяху рассказал о секретном «атомном складе» в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал с трибуны ООН о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который, по его словам, обнаружила разведка еврейского государства в столице Ирана.
"У Ирана есть секретный объект в Тегеране. Сегодня я говорю об этом публично в первый раз", — сказал глава правительства, показав спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами. Внутри, по его словам, хранятся по меньшей мере 15 морских контейнеров с оборудованием и материалами, которые имеют отношение к атомному проекту Ирана. Их общий вес может составлять 300 тонн, сказал Нетаньяху.
Он призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.