Австралия ополчилась против РФ из-за MH17

Почему Австралия настаивает на привлечении России к ответственности за крушение рейса MH17

Австралия решила «привлечь Россию к ответственности» за крушение малайзийского Boeing 777 в 2014 году на Украине . Об этом заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн. Она подчеркнула, что государства-участники Совместной следственной группы разделяют выводы майского доклада, согласно которому пассажирский лайнер потерпел крушение якобы по вине Москвы . Между тем 17 сентября Минобороны РФ предъявило доказательства причастности Украины к трагедии, однако эти данные не были учтены международными следователями. Российские парламентарии убеждены, что у ССГ есть «политическая задача» оказывать давление на российскую сторону, а не проводить объективное расследование.

Австралия решила «привлечь к ответственности» Россию за крушение рейса MH17 в 2014 году. Об этом заявила глава МИД страны Марис Пейн. Она подчеркнула, что страны Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия , Украина, Нидерланды ) остаются приверженными выводам следствия.

«Мой голландский коллега, Стеф Блок (министр иностранных дел Нидерландов. — RT), также воспользовался возможностью, чтобы проинформировать наших коллег из других стран по ССГ о нашем решении привлечь Россию к ответственности в соответствии с международным правом за ее участие в крушении MH17 и подтвердил нашу общую решимость», — цитирует её The Australian.

Поддержку результатов расследования со стороны Нидерландов подтвердил премьер-министр страны Марк Рютте . Он отметил, что трагедия остаётся «открытой раной для Нидерландов».

«В мае этого года Совместная следственная группа представила убедительные доказательства относительно установки, из которой была выпущена ракета, которая сбила Boeing. Это лишь подтвердило нашу решимость, что в интересах жертв и их близких необходимо выяснить всю правду, установить ответственных и обеспечить отправление правосудия», — подчеркнул он.

Трагедия 17 июля

Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области на Украине 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Через полтора месяца после трагедии была создана международная следственная группа, в которую вошли Нидерданды, Автралия, Украина и Бельгия.

24 мая 2018 года группа в своём докладе представила итоги промежуточного расследования, в которых говорится о том, что самолёт, предположительно, был сбит ракетой ЗРК «Бук» 53-й зенитно-ракетной бригады РФ. В своём расследовании международное следствие полагалось на данные Bellingcat , полученные из социальных сетей. В России причастность к трагедии отрицают.

«Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17 в небе Украины, её представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не на подделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ», — пояснили в Минобороны РФ.

17 сентября российское оборонное ведомство представило рассекреченные документы и записи переговоров офицеров ВСУ, доказывающих причастность Украины к крушению Boeing 777. Согласно данным министерства, ракета, которой был сбит лайнер, изготовлена в 1986 году и тогда же отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду на западе УССР. После распада Советского Союза эта бригада вместе со всем вооружением и боеприпасами, вошла в состав вооружённых сил Украины.

Минобороны отправило результаты своего расследования в ССГ в Нидерланды. В свою очередь международное следствие подтвердило получение информации и обещало изучить новые данные. Однако после этого никаких комментариев не последовало.

«Расследование политизировано»

У ССГ стоит «политическая задача» перенести ответственность за трагедию с лайнером на Россию, считает член Совфеда Игорь Морозов . В беседе с RT он добавил, что никакие аргументы Москвы не будут рассмотрены международными следователями.

«Я полагаю, что международная следственная группа будет продолжать настаивать на майском отчёте и все аргументы, которые будут появляться, доказательства, предоставляемые российской стороной, не будут приниматься во внимание», — сказал он.

Морозов подчеркнул, что следователи должны были руководствоваться только объективными данными, но с самого начала не рассматривались те версии и аргументы, которые предоставляла Россия.

«Мы видим невероятный русофобский подход международной следственной группы…Россия предоставила модель полёта ракеты «Бук», где доказывается причастность ВСУ с указанием названия руководителей подразделений — это также отвергается», — добавил сенатор.

России остаётся только «надеяться на благоразумие» следственной группы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

«Наша точка зрения объявлена… К сожалению, это расследование политизировано. Одни страны объявляют санкции, другие проводят некачественные, мягко говоря, расследования», — сказал он в разговоре с RT.

Антон Морозов. Отказ ССГ учитывать аргументы российской стороны противоречит не конструктивно и противоречит общепринятым в международном праве схемам расследования, считает член комитета Госдумы по международным делам