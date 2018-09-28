Клинтон стала актрисой

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Клинтон сыграла роль в американском ситкоме 

РИА Новости + ещё 3 24 минуты назад
Фото: © CBS (2018)
Хиллари Клинтон сыграла роль своего двойника в одном из новых эпизодов американского комедийного сериала "Мерфи Браун", сообщает еженедельник Variety.
По сценарию Клинтон приходит на телеканал к главной героине Мерфи Браун, чтобы устроиться на работу секретарем. Женщина, которая внешне является полной копией знаменитого политика, даже представляется именем Хилари Клинтон. Она поясняет изумленному работодателю, что ее часто путают с экс-госсекретарем, но ее имя пишется с одной буквой "л" (в английском имя Клинтон пишется как Hillary).
В ходе интервью работодатель выясняет, что соискательница "в течение четырех лет работала секретарем в одной очень крупной организации", а также "определенно имеет опыт работы с электронной почтой". По результатам собеседования Мерфи сообщает Хилари, что та, на ее взгляд, "чересчур компетентна".
Еженедельник добавляет, что этой осенью Хиллари Клинтон сыграет в еще одном телевизионном шоу на канале CBS. Она появится в пятом сезоне сериала "Мадам госсекретарь".
Американский телесериал "Мерфи Браун" транслировался на телеканале CBS с 1988 по 1998 год. В общей сложности было снято десять сезонов, в которых зачастую появлялись такие известные личности, как певица Арета Франклин и политик Дэн Куэйл, занимавший пост вице-президента США при президенте Джордже Буше-старшем. Новый, 11-й сезон, стартовал 27 сентября.
Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.
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