В Киеве проходит митинг из-за нападений на активистов 

В Киеве возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко началась демонстрация, с помощью которой митингующие желают привлечь внимание главы страны к нападениям на общественных активистов.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что, согласно планам организаторов мероприятия, акция протеста продлится до глубокой ночи.
По данным издания, сотрудники правоохранительных органов перекрыли близлежащие улицы.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил украинских активистов в разжигании ненависти к действующей власти.