Макрон поставил мат Трампу и стал «Чемпионом Земли»

Награда за «смелость». Эммануэля Макрона признали «Чемпионом Земли»

Лидер Франции "заслужил" признание за то, что поставил мат. Трампу . После того, как Макрон заявил, что Париж не станет вести бизнес с государствами, презревшими экологические нормативы, ""нимба" ему не хватает", решили в ООН и дали ему "чемпиона".

Если для Дональда Трампа на этой Генассамблее объединенных наций есть одна награда — смех, то Эммануэль Макрон увезет из Нью-Йорка вполне себе реальный титул. ООН пожаловала ему звание "Чемпион Земли". Не то чтобы на Земле действительно проводился такой "чемпионат", но ежегодно организация выбирает, на ее взгляд, лучшего борца за чистоту планеты. В 2017-ом, например, им стал молодой адвокат из Мумбаи Афроз Шах. Два года ему и его товарищам понадобилось, чтобы вывести из крупнейшего индийского пляжа Версова пять с половиной миллионов тонн мусора.

Макрон "заслужил" признание за гораздо более короткий срок. Зато президентский. И ему даже не пришлось убирать Авгиевы конюшни, как Шаху. Он, как посчитали в ООН, просто поставил мат. Трампу. Кажется, что судьба приза определилась именно здесь и сейчас. После злобного Дональда, которому припомнили еще и то, что он первым делом вышел из Парижского соглашения, Эммануэль смотрелся и звучал, как ангел во плоти. А после того, как он заявил, что Франция не станет вести бизнес с государствами, презревшими экологические нормативы, ""нимба" ему не хватает", решили в ооновском секретариате и за неимением ореола дали ему "чемпиона".

Скорей, как награду за "смелость". Хотя на Трампа с этой трибуны нападали и поконкретней. А Макрон все-таки, не переходя на личность. Но не только поэтому даже на его родине это поощрение встретили, как злую иронию. Оно, говорят в местном Гринпис, обратно пропорционально его "заслугам". В Пятой республике сохраняется высокий уровень парниковых выбросов, уверяют "зеленые". Потому, кивают они на экс-министра экологии Николя Юло , тот и ушел в отставку, что, по его признанию, президент не дал ему развернуться. Первая леди Брижит делает для природы и то больше, чем ее муж, — она хотя бы взяла шефство над пандой в столичном зоопарке.

Макрон же, твердят экологи, защищает не окружающую среду, а Парижское соглашение, как бумажное свидетельство этой защиты. Хотя само по себе оно — это едва ли не единственное достижение еще Франсуа Олланда . Если, конечно, можно считать достижением, по сути, протокол о намерениях. Тем не менее, официальный документ. Макрон получил его по наследству, как цветок, что остается от бывших хозяев. За ним тоже надо ухаживать, чтобы не завял. Вот он и поливает его фонтаном своего красноречия. Природе от этого ни жарко, ни холодно. Зато Макрону — титул, поскольку — не жарко же.