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Джонсон обнародовал свой план по Brexit
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Джонсон обнародовал свой план по Brexit 

Газета.Ru + ещё 9 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обнародовал свой собственный план по выходу Лондона из Евросоюза. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По его словам, данный план является альтернативой предложениям правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Он также добавил, что в настоящее время Лондон находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit.
Джонсон подчеркнул, что правительство Мэй отметилось "нежеланием предпринимать какие-либо действия" в ходе переговоров с ЕС.
Ранее сообщалось, что представители британской лейбористской партии намерены голосовать против плана Мэй по Brexit.
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