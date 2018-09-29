Джонсон обнародовал свой план по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обнародовал свой собственный план по выходу Лондона из Евросоюза . Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По его словам, данный план является альтернативой предложениям правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй

Он также добавил, что в настоящее время Лондон находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit.

Джонсон подчеркнул, что правительство Мэй отметилось "нежеланием предпринимать какие-либо действия" в ходе переговоров с ЕС.

Ранее сообщалось, что представители британской лейбористской партии намерены голосовать против плана Мэй по Brexit.