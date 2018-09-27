Испанский город сел на диету

В галисийском городе Нарон на северо-западе Испании местные власти и врачи выступили с инициативой всеобщего похудения. Всем горожанам предлагается сесть на диету и больше заниматься спортом. Цель проекта: к 2020-му году сообща сбросить 100 тысяч килограммов. Тысячи горожан уже присоединились к инициативе, отказавшись от бекона, жареных кальмаров и хлеба, сообщило издание The Local Spain.

Город Нарон, расположенный на побережье Атлантики в историческом регионе Галисия, насчитывает 40 тысяч жителей. Из них 9 тысяч имеют лишний вес, а еще 3 тысячи страдают ожирением. Согласно результатам исследования, проведенного Испанским обществом кардиологов, именно в Галисии живет больше всего людей с избыточным весом. Возможно, это связано с местной кухней: галисийцы едят много свинины, картофеля и колбасы, а также блины и торты, причем порции здесь традиционно огромные. Кроме того, в связи с дождливым климатом люди большую часть времени проводят дома, а значит, мало двигаются и много едят.

"К 21 веку люди забыли, что они вообще-то должны ходить пешком", — говорит Карлос Пиньеро, 63-летний доктор, один из инициаторов программы всеобщего похудения. В свободное от работы время Пиньеро подрабатывает тренером, собирая всех желающих заняться спортом и побегать в местном лесопарке.

Принять участие в проекте решили более 4 тысяч жителей города — каждый десятый. Мэр города Мариан Феррейро и все члены городского совета поддержали инициативу: чтобы привлечь внимание к проблеме, они на глазах у всего города встали на гигантские весы на центральной площади. Тем, кто примкнет к программе, местные доктора предлагают индивидуальные планы питания и тренировок. В процессе похудения участники проекта должны иногда приходить в центры здоровья и взвешиваться.

18 ресторанов города отказались от вредной еды в меню, вместо этого предлагая посетителям большой выбор морепродуктов. Диего Платас, хозяин местного ресторана, признался, что теперь вместо соли он добавляет в блюда водоросли, а вместо сливочного масла — оливковое.

"Убедить взрослых людей в том, что им нужно менять устоявшийся образ жизни, очень тяжело, — делится с журналистами Карлос Пиньеро. — Некоторые открыто заявляют, что у них нет никакого желания слушаться докторов, потому что они, якобы, сами во всем разберутся".

Именно поэтому Пиньеро надеется заразить здоровым образом жизни детей. В местных школах стартовала акция: детям предлагают доезжать до учебы на велосипеде или скутерах. На стенах учебных заведений красуется слоган "Пристрастись к фруктам": фрукты здесь каждое утро раздают детям бесплатно. Возможно, через несколько лет город Нарон будет известен как место, где живут самые здоровые и спортивные люди в Испании.