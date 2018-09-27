Блогеры нашли нестыковки в расследовании о Боширове

Так, депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг в своем Telegram-канале заявил, что Боширова, которого в расследовании называют полковником ГРУ Анатолием Чепигой, никогда бы не удалось раскрыть, «если бы он был действующим грушником».

«На куче сайтов в открытом доступе открытая информация о нём, о его службе и наградах… На какой уровень умственного развития рассчитаны эти вбросы?» — написал Бриг.

Автор Telegram-канала Синельников-Оришак рассказал, что «прогнал» фото Боширова, опубликованные Лондоном, и снимки из расследования The Insider и Bellingcat через несколько сервисов сравнения лиц. Степень схожести, по его словам, составила всего лишь от 53-х до 68 процентов.

Авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» заявили, что The Insider и Bellingcat просто попытались «подогнать» некоего «реального офицера ГРУ или какого-то другого управления Министерства обороны » под Боширова.

«Прямо в тексте авторы [расследования] признают, что на «мокруху» посылают обычно капитанов. Ну в худшем случае старших лейтенантов. Но подозревают прямо тут в тексте ПОЛКОВНИКА», — отметили в «Беспощадном пиарщике».

Авторы канала заявили, что в Главное управление Генштаба Минобороны набирают «не желторотых молокососов», а «спецов УЖЕ с неплохим знанием языков» из любых войск после пяти-восьми лет службы, с высшим образованием и званием не ниже майора.

«Полковник ГРУ <…> — это вполне себе замрезидента в какой-нибудь приличной стране или даже может быть военный атташе в какой-нибудь не очень приличной. И с языками у полковника как правило всё очень в порядке. Ну никак не мокрушник, который едет на дело», — уверены они.

The Insider и Bellingcat в третьей части своего расследования о Боширове и Александре Петрове предположили, что Руслан Боширов — вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Чепиги. Он якобы окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), служил в спецназе ГРУ, несколько раз бывал в командировках в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России.

Журналисты отыскали Чепигу по снимку на сайте ДВОКУ. По их словам, в этом училище готовят специалистов для зарубежных операций, поэтому они отсматривали фото выпускников за 2001-2003 годы, основываясь на примерном возрасте Боширова. На одном из снимков они обнаружили человека, похожего на Боширова.