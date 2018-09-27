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Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks
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Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Основатель сайта WikiLeaks, известного своими разоблачительными материалами, Джулиан Ассанж назначил новым главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, ранее занимавшего пост официального представителя организации.
"В связи с чрезвычайными обстоятельствами, когда Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, в течение шести месяцев находится в изоляции (не считая визитов адвокатов) и самовольном заключении в посольстве Эквадора, Ассанж назначил Кристина Храфнссона главным редактором WikiLeaks", — говорится в заявлении, размещенном на официальном Twitter-аккаунте организации.
Ассанж "продолжит занимать пост издателя WikiLeaks", говорится в заявлении.
Исландский журналист Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 годы, после этого он курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией.
Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
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