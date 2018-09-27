Трамп расхотел дружить с Си Цзиньпином

«Может быть, он больше мне и не друг», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, сохранятся ли дружеские отношения между лидерами. Такие слова последовали за обвинением Китая во вмешательстве во внутренние дела США «недопустимого уровня». Как отмечает агентство, несмотря на усилившуюся конфронтацию между странами из-за торговой войны, американский лидер всегда подчеркивал свои приятельские отношения с китайским лидером.

Заявление Трампа может означать начало нового витка ухудшения отношений между странами, отмечает Bloomberg . Риторика Вашингтона в отношении Пекина в выступлениях в Генассамблее стала более резкой. В среду, 27 сентября в Белом доме заявили, что «Пекин использует все правительственные рычаги, включая политические, экономические, торговые, военные и информационные инструменты, чтобы влиять на общественное мнение в США и продвигать интересы Коммунистической партии Китая». Во время выступлений в ООН Трамп не представил доказательств «китайского вмешательства».

24 сентября стало известно о планах Вашинтона начать кампанию по обвинению азиатской страны во «враждебных действиях» по отношению к государственному и частному секторам США. После этого Трамп объявил, что Китай уже пытался вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в 2018 году, которые пройдут в ноябре.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.