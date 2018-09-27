«Она отравляет украинскую землю»

Порошенко посвятил России три четверти выступления на ГА ООН

Первые две с половиной минуты глава Украины говорил о проблемах международного значения, о многих миллионах беженцев, о том, что "у нас может возникнуть соблазн рассказать о достижениях или грандиозных планах на будущее".

"Однако, с нашей точки зрения, решение фундаментальных проблем, стоящих перед ООН и международным сообществом в целом, гораздо важнее. Мы никогда не забудем, что смысл этой организации заключается в том, чтобы "избавить грядущие поколения от бедствий войны", — закончил с общими вопросами Порошенко.

Три к одному

Затем он перешел к обвинениям России в нарушениях международного законодательства. В этот раз он добавил к "умножению человеческой трагедии… новое измерение: экологическое".

"Она (Россия — ред.) отравляет украинскую землю и вызывает экологическую катастрофу не только в оккупированном Крыму, но и в Донбассе", — рассказал президент Украины.

Он продолжил с тем, что РФ "теперь нацелена на оккупацию Азовского моря между Украиной и Россией", а также сообщил Генассамблее, что строительство моста через Керченский пролив "незаконно" и "срывает свободный проход международных судов".

Порошенко в очередной раз сообщил об осужденных в России гражданах Украины Владимире Балухе и Олеге Сенцове , о "репрессируемых и дискриминируемых" в Крыму крымских татарах и этнических украинцах.

Последние три с половиной минуты президент Украины кратко описал достижения своей страны.

"Во втором квартале 2018 года украинская экономика выросла на 3,8% в годовом выражении. Это уже десятый квартал роста, это явно устойчивая тенденция", — сказал он.

Порошенко отметил, что "рост ВВП помог макроэкономической стабилизации, улучшению инвестклимата и очищению банковского сектора".

"Украина продемонстрировала наилучшую динамику роста на развивающихся рынках. Несмотря на большие расходы на безопасность и оборону — 6% ВВП — Украина проходит фундаментальную трансформацию в социальном, экономическом и политическом отношении", — оптимистично закончил глава Украины.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.