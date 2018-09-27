Порошенко и Трампа с женами высмеяли в Сети

США. Пользователи социальных сетей высмеяли совместную фотографию президентов Украины

Первым начал пресс-секретарь самого Петра Порошенко , опубликовавший снимок на своей странице в соцсети «Твиттер». На фото украинский лидер позирует со своей женой, своим американским коллегой Дональдом Трампом и его супругой.

«Даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — подписал фото Святослав Цеголко.

Другие пользователи социальной сети также заметили, что Порошенко и Трамп выбрали для фото одинаковые синие костюмы и красные галстуки. При этом некоторые из них удивились, почему украинский лидер не предпочел вышиванку, а другие предположили, что по выражениям лиц президентов можно догадаться, кто донашивает чьи «обноски».

По словам одних, даже выбором одежды Порошенко сообщает миру о своей готовности быть «зависимым». Впрочем, другие предположили обратное.