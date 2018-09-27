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Порошенко и Трампа с женами высмеяли в Сети
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Порошенко и Трампа с женами высмеяли в Сети 

Рамблер + ещё 27 1 час назад
Пользователи социальных сетей высмеяли совместную фотографию президентов Украины и США.
Первым начал пресс-секретарь самого Петра Порошенко, опубликовавший снимок на своей странице в соцсети «Твиттер». На фото украинский лидер позирует со своей женой, своим американским коллегой Дональдом Трампом и его супругой.
«Даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — подписал фото Святослав Цеголко.
Другие пользователи социальной сети также заметили, что Порошенко и Трамп выбрали для фото одинаковые синие костюмы и красные галстуки. При этом некоторые из них удивились, почему украинский лидер не предпочел вышиванку, а другие предположили, что по выражениям лиц президентов можно догадаться, кто донашивает чьи «обноски».
>> Пользователи высмеяли фото Порошенко в рейсовом самолете
По словам одних, даже выбором одежды Порошенко сообщает миру о своей готовности быть «зависимым». Впрочем, другие предположили обратное.
«Если не взирая на личности, то крайний слева мужчина явно доминирует на фото (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — отметил один из пользователей.
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