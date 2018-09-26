Ещё
Трамп пообещал вводить жесткие санкции против Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пообещал вводить жесткие санкции против Ирана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению.
"Все американские санкции, связанные с иранской ядерной программой, вступят в полную силу в начале ноября. После этого США продолжат вводить дополнительные санкции, жестче, чем когда либо раньше, чтобы противостоять широкому спектру злонамеренной деятельности Ирана", — сказал Трамп.
"Любой, кто не будет выполнять эти санкции, столкнется с серьезными последствиями", — заверил американский лидер. Он обратился к членам СБ ООН с просьбой о совместной работе в отношении Ирана, чтобы "иранский режим изменил свое поведение и никогда не получил атомной бомбы".
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.
Последние новости
"Шут гороховый": в Сети посмеялись над "потерявшемся" в ООН Порошенко Ученые открыли орган, молодеющий при наступлении старости Катастрофа: американские фермеры массово банкротятся из-за России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом206
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю369
Путин провел двойное увольнение83
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ26
США «расчистят» небо над Украиной145
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество
01:40
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом
Армия Войска
04:52
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ
Прибалтика Армия
00:52
США «расчистят» небо над Украиной
Украина Армия
03:32
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю
В мире Общество
05:32
На траулере в Охотском море произошло ЧП
Происшествия
01:37
Доренко оскорбил Голикову
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
02:17
Пленник «Пятерочки» рассказал о пытке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение