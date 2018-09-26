Трамп пообещал вводить жесткие санкции против Ирана

"Все американские санкции, связанные с иранской ядерной программой, вступят в полную силу в начале ноября. После этого США продолжат вводить дополнительные санкции, жестче, чем когда либо раньше, чтобы противостоять широкому спектру злонамеренной деятельности Ирана", — сказал Трамп.

"Любой, кто не будет выполнять эти санкции, столкнется с серьезными последствиями", — заверил американский лидер. Он обратился к членам СБ ООН с просьбой о совместной работе в отношении Ирана, чтобы "иранский режим изменил свое поведение и никогда не получил атомной бомбы".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.