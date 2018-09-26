Киев нашел нового претендента на Закарпатье

Украинские власти могут столкнуться с новой проблемой в Закарпатской области страны — вопрос о предоставлении гражданства жителям региона вслед за Венгрией рассматривает и Чехия . Об этом в эфире телеканала «112 Украина » заявил глава Закарпатской области Геннадий Москаль , видео доступно на YouTube (с 13:20).

Губернатор напомнил, что территория региона с 1920 по 1939 год входила в состав Чехословакии. По его словам, в Чехии сейчас идут дискуссии о том, стоит ли предоставить гражданство жителям Закарпатья.

«Чехия уже ставит вопрос — а почему бы и нет? А почему бы подданным Закарпатья не предоставить двойное гражданство, все-таки это "наше" было», — сказал Москаль.

«У многих закарпатцев есть гражданство Венгрии, а у некоторых — гражданство Чехии», — добавил он.

19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага. Губернатор Закарпатья заявил, что видео было записано действующим сотрудником пограничной службы Украины, который и давал присягу.

Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

Киев пригрозил выслать венгерского консула, Будапешт обвинил авторов видео в недобросовестном ведении избирательной кампании.

Территория современной Закарпатской области Украины после распада Австро-Венгрии вошла в состав Чехословакии, где пребывала до 1939 года, пока регион не заняли венгерские войска. В 1944 году Закарпатье было занято советскими войсками, а двумя годами позже регион вошел в состав Украинской ССР.