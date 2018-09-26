В Киеве националисты собрались у здания МИД

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В Киеве националисты митингуют у здания МИД 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины, требуют выслать из страны консула Венгрии из-за выдачи венгерских паспортов украинцам в городе Берегово (Закарпатская область); участники акции назвали Венгрию "страной-агрессором на дипломатическом уровне".
Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава украинского МИД Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны.
"Наше требование очень простое… Украина должна достойно ответить на вызовы Будапешта", — сказал один из организаторов акции, которую транслирует агентство УНН.
По его словам, должна быть жесткая реакция украинского дипломатического ведомства на ситуацию в Берегово, а "консул Венгрии на Украине должен быть выслан из страны". Участники акции передали свои требования в МИД Украины. При этом они называют Венгрию "страной-агрессором на дипломатическом уровне".
Представитель МИД Украины сообщил, что глава ведомства Павел Климкин в 18.00 (совпадает с мск) в Нью-Йорке будет встречаться с венгерским коллегой и до встречи реакции на требования не будет. По окончанию митинга у ведомства они намерены отправится под посольство Венгрии на Украине и выдвинуть им также ряд требований.
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