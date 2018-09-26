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ВСУ прокомментировали сообщения о простых паролях
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ВСУ прокомментировали сообщения о паролях в системе управления войсками 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Андрій Яцик /
Главное управление связи и информационных систем вооруженных сил Украины опровергло в среду информацию о том, что в качестве паролей доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками "Днепр" были установлены стандартные пароли.
Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что в вооруженных силах Украины в качестве паролей доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками "Днепр" были установлены пароли типа admin и 123456. По его словам, это "позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года" и стоило жизни бойцам на фронте.
"Информация в материале журналиста Александра Дубинского, что распространена на информационных ресурсах сети Интернет, не соответствует действительности, является субъективным мнением и содержит признаки оценочного суждения, которое смещает акценты и манипулирует общественным мнением", — говорится в заявлении на странице управления в Facebook.
По их словам, "Днепр" не является системой управления войсками, а выполняет функцию обмена исключительно открытой информацией в вооруженных силах Украины и никогда не использовалась для обмена информацией с ограниченным доступом. Как отмечается в сообщении, это внутренняя сеть ВС Украины и угроза информационной безопасности в нет отсутствует.
"Также не соответствует действительности обнародованная информация по доступу к сети "Днепр" под "стандартными" логином и паролем… Предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом из сети "Днепр" отсутствуют. Для управления войсками используются другие, специальные, сети связи", — добавили в управлении.
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