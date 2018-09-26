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Турция отказалась соблюдать антииранские санкции
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Эрдоган заявил, что Турция не намерена отказываться от иранского газа из-за санкций США 

ТАСС + ещё 1 26 минут назад
Фото: Reuters
Турция не планирует прекращать импорт газа из Ирана из-за санкционной политики США в отношении Тегерана. Такую позицию Анкары озвучил в среду в интервью агентству Reuters президент Турции Тайип Эрдоган.
"Ранее и в период Барака Обамы (экс-президент США — прим. ТАСС) были подобные ситуации [с иранским газом]. Но если мы не сможем его импортировать, чем я обогрею наш народ зимой? Сейчас 50% газа мы покупаем у России, остальной объем — у Азербайджана, Ирана, Ирака и иногда Алжира", — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о возможном расширении санкций США на весь спектр иранских углеводородов.
Видеоверсию его интервью разместил на своем сайте телеканал Haber Turk.
Турецкий президент указал, что в вопросах закупки топлива его страна "будет действовать в соответствии с внутренними потребностями".
"Уж не обессудьте, мы будем действовать, ставя во главу интересы нашего народа", — добавил Эрдоган.
Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября, а также призвал всех своих союзников не приобретать нефть у Ирана.
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