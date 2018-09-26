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Замглавы миссии ОБСЕ на Украине уходит с поста
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Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг уходит с поста 

Газета.Ru + ещё 5 51 минуту назад
Фото: Reuters
Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что покидает свой пост, передает "Коммерсантъ".
"Я достиг этого предела и поэтомуанизация", "работать в ее структур покидаю свой пост", — сказал Хуг.
Он пояснил, что "ОБСЕ — не карьерная оргах можно не более 10 лет", поэтому он покинет пост 31 октября.
При этом Хуг выразил сожаление, что "проделанная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний, которые были ими даны в рамках минских соглашений".
В то же время он выразил уверенность в том, что миссия сыграла важную роль в сдерживании конфликта на юго-востоке Украины.
Кто станет новым замглавы миссии, будет решать руководство ОБСЕ.
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