Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что покидает свой пост, передает "Коммерсантъ".
"Я достиг этого предела и поэтомуанизация", "работать в ее структур покидаю свой пост", — сказал Хуг.
Он пояснил, что "ОБСЕ — не карьерная оргах можно не более 10 лет", поэтому он покинет пост 31 октября.
При этом Хуг выразил сожаление, что "проделанная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний, которые были ими даны в рамках минских соглашений".
В то же время он выразил уверенность в том, что миссия сыграла важную роль в сдерживании конфликта на юго-востоке Украины.
Кто станет новым замглавы миссии, будет решать руководство ОБСЕ.