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«Россия не любит НАТО»
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Столтенберг заявил, что Россия не любит НАТО 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ "не любит альянс" и сочла бы успехом, если бы смогла разделить союзников.
"Думаю, Россия не любит НАТО. Конечно, они не согласны с нами, такая позиция…, и они сочли бы большим успехом, если бы смогли разделить нас", — заявил Столтенберг, отвечая на встрече в Нью-Йорке на вопрос, согласен ли он с мнением, что РФ стремится "вбить клин" между союзниками.
Столтенберг выступал в мемориале в Нью-Йорке, посвященном жертвам терактов 11 сентября, запись распространила пресс-служба альянса.
"Честно говоря, мы видим некоторые разногласия между союзниками, не только те, которые инициированы РФ, но в силу разных причин", — сказал он, отметив, что разные мнения и дискуссии между 29 независимыми государствами всегда возможны, и возможность вести такие дискуссии говорит скорее о силе, чем о слабости.
По его мнению, любые разногласия всегда можно преодолеть, если союзники будут объединяться вокруг главной задачи альянса — обеспечивать коллективную оборону.
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