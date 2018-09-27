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Россию принуждают признать выводы расследования по МН17
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Россию принуждают признать выводы расследования по МН17 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 1 час назад
Фото: nsn.fm
Австралия и Нидерланды признали выводы Совместной следственной группы (ССГ), которая выясняла обстоятельства крушения малайзийского лайнера «Боинг-777» под Донецком в июле 2014 года. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн после встречи в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке со своими коллегами из Украины, Малайзии и Бельгии, передает «Интерфакс». Все эти страны входят в ССГ.
Одновременно глава МИД Австралии предъявила претензии России в том, что она не намерена признавать результаты работы, проделанной ССГ. Похожим образом высказался и глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Он считает, что следственная группа якобы привела убедительные доказательства того, кому принадлежала ракетная установка, сбившая самолёт.
В ССГ утверждают, что установка могла быть привезена из воинской части в России. Москва отвергает эти выводы. Министерство обороны Российской Федерации в сентябре представило неопровержимые доказательства, что ракета, сбившая борт МН17, стояла на вооружении украинской армии.
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