Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20

Трамп готов обсудить с Путиным напряженность в отношениях России и Израиля

"Я буду говорить [на такую тему], если это уместно, когда это уместно. Да, я это сделаю", — заявил Трамп, не вдаваясь в дальнейшие детали.

У него интересовались, собирается ли он говорить с президентом Путиным "относительно напряженности между Израилем и Россией".

Главу Белого дома также попросили прокомментировать решение РФ поставить Сирии зенитные ракетные системы С-300 в свете гибели экипажа самолета Ил-20.

"Я этого не слышал. Мы [с Нетаньяху] обсуждали это лишь две минуты назад, и мы выработаем решение. Мы узнаем об этом", — сказал американский лидер.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Российское военное ведомство возложило вину за произошедшее на израильские ВВС.