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В КНДР назвали условие разоружения
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В КНДР заявили, что не собираются разоружаться в одностороннем порядке 

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Фото: Dirk Renckhoff / imagebroker.com / Globallookpress
По мнению Кореи, отсутствие доверия влечет отсутствие уверенности в национальной безопасности.
Северная Корея не собирается разоружаться в одностороннем порядке из-за отсутствия доверия к Соединенным Штатам.
Об этом заявил северокорейский политический деятель Ли Ен Хо. По его словам, отсутствие доверия влечет отсутствие уверенности в национальной безопасности. Его слова передают РИА Новости.
«В подобных обстоятельствах мы ни за что не будем разоружаться первыми в одностороннем порядке», — заявил Ли Ен Хо на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Напомним, ранее в Сингапуре прошел саммит Северной Кореи и США, в результате которого КНДР подтвердили намерение денуклеаризации, а Соединенные Штаты — предоставление безопасности. Однако, с тех пор конкретные шаги предприняты не были.
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