Порошенко спрятался от СМИ в комнате русской делегации

Порошенко в ООН сбежал от российских журналистов в комнату российской делегации

Порошенко с охраной наткнулся в коридоре на российских журналистов. На вопросы сотрудников СМИ он отвечать отказался, заявив журналистам:

«Вы фейк!». В частности, его спрашивали о миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Президент Украины так торопился ретироваться, что перепутал двери и вошел в «российскую» комнату. Через несколько секунд он молча вышел и проследовал в зал заседаний, передает ТАСС

Напомним, Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе.