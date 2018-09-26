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Порошенко спрятался от СМИ в комнате русской делегации
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Порошенко в ООН сбежал от российских журналистов в комнату российской делегации 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Reuters
Украинский президент Петр Порошенко на Генассамблее ООН из-за собственной невнимательности оказался к комнате встреч российской делегации.
Порошенко с охраной наткнулся в коридоре на российских журналистов. На вопросы сотрудников СМИ он отвечать отказался, заявив журналистам:
«Вы фейк!». В частности, его спрашивали о миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Президент Украины так торопился ретироваться, что перепутал двери и вошел в «российскую» комнату. Через несколько секунд он молча вышел и проследовал в зал заседаний, передает ТАСС.
Напомним, Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе.
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