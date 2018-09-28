В деле Скрипалей появился третий «отравитель»

Британские власти заподозрили еще одного «офицера российской разведки» в причастности к покушению на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, этот человек посещал Солсбери до Александра Петрова Руслана Боширова , чтобы помочь им спланировать атаку. Других деталей газета не приводит.

Ранее в Лондоне назвали имена двух россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери, и показали фотографии Петрова и Боширова. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ . Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян

В ходе беседы Петров и Боширов заявили, что решили посетить «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор по совету друзей. Они заверили, что не связаны с ГРУ и не привозили в Британию отравляющие вещества, а у дома Скрипаля оказались случайно.