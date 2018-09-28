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В деле Скрипалей появился третий «отравитель»
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В деле Скрипалей появился третий «отравитель» 

Рамблер + ещё 100 32 минуты назад
Британские власти заподозрили еще одного «офицера российской разведки» в причастности к покушению на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, этот человек посещал Солсбери до Александра Петрова и Руслана Боширова, чтобы помочь им спланировать атаку. Других деталей газета не приводит.
Ранее в Лондоне назвали имена двух россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери, и показали фотографии Петрова и Боширова. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
В ходе беседы Петров и Боширов заявили, что решили посетить «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор по совету друзей. Они заверили, что не связаны с ГРУ и не привозили в Британию отравляющие вещества, а у дома Скрипаля оказались случайно.
The Insider и Bellingcat предположили в своем расследовании, что Руслан Боширов — вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Чепиги, который служил в спецназе ГРУ, несколько раз бывал в командировках в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России за некую миротворческую операцию.
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