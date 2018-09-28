Найден третий «сообщник» Петрова и Боширова

У спецслужб Великобритании появился третий подозреваемый по «делу Скрипалей», сообщают британские СМИ.
Daily Telegraph пишет, что британским спецслужбам удалось установить личность «третьего сотрудника российской военной разведки», который «мог выполнять разведывательную миссию» в Солсбери.
Имя нового подозреваемого не сообщается, передает ТАСС.
Напомним, в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Лондон бездоказательно обвинил в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова, которые после этого дали интервью Маргарите Симоньян.