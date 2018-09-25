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США: Иран «чертовски дорого» заплатит за свое поведение
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США: Иран «чертовски дорого» заплатит за свое поведение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Если Иран не изменит свое поведение и не перестанет противодействовать партнерам США, ему придется «чертовски дорого» заплатить, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Он заявил, что иранские религиозные лидеры называют США «великим сатаной», передает ТАСС.
«Я думаю, они воспримут меня всерьез, когда я заверю их сегодня: если вы будете противодействовать нам, нашим союзникам или нашим партнерам, если вы причините вред нашим гражданам, если вы продолжите лгать, хитрить и обманывать, то да, действительно, вы чертовски дорого заплатите», — сказал Болтон.
По его словам, прошли «дни безнаказанности» для Тегерана и его сторонников. Он пригрозил «кровавому режиму» Ирана «серьезными последствиями», если они не изменят свое поведение.
Ранее на Генассамблее ООН президент Ирана Хасан Роухани призвал США вернуться за стол переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) в рамках ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел этой весной.
Также он заявил, что Белый дом пытается сделать все международные институты «неэффективными».
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