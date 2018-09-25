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Определен круг кандидатов на пост главы ДНР
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Определен круг кандидатов на пост главы ДНР 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) завершила прием документов от кандидатов на пост главы республики. Об этом во вторник, 25 сентября, заявила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, передает «Интерфакс».
«На момент завершения подачи документов, официально выдвинули свои кандидатуры десять человек: [временно исполняющий обязанности главы республики] Денис Пушилин, [бывший "народный губернатор" Донбасса] Павел Губарев, [бывший мэр Горловки] Роман Храменков, [заместитель министра образования республики] Владимир Медведев, [руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка] Роман Евстифеев, [экс-министр обороны ДНР] Игорь Хакимзянов, [бывший исполняющий обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР] Иван Михайлов, [судья украинского народного трибунала] Елена Шишкина, [военнослужащий ДНР] Вячеслав Дьяков, [директор Енакиевского хлебозавода] Валентин Спиридонов. Указанными лицами был подан весь требуемый законодательством и нормативно-правовыми актами ЦИК пакет документов», — сказала она.
Позднякова подчеркнула, что кандидатам до 30 сентября необходимо предоставить подписные листы. Она также отметила, что 25 сентября стартовала процедура выдвижения республиканских списков кандидатов в депутаты Народного совета ДНР. «Выдвинуть республиканские списки кандидатов в депутаты может только общественная организация или движение, являющиеся участниками избирательного процесса», — объяснила председатель ЦИК.
Выборы главы ДНР и Народного совета республики назначены на 11 ноября, в настоящий момент обязанности руководителя республики исполняет председатель парламента Денис Пушилин. Прежний глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа.
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