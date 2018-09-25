Определен круг кандидатов на пост главы ДНР

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) завершила прием документов от кандидатов на пост главы республики. Об этом во вторник, 25 сентября, заявила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова , передает «Интерфакс»

«На момент завершения подачи документов, официально выдвинули свои кандидатуры десять человек: [временно исполняющий обязанности главы республики] Денис Пушилин, [бывший "народный губернатор" Донбасса] Павел Губарев, [бывший мэр Горловки] Роман Храменков, [заместитель министра образования республики] Владимир Медведев, [руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка] Роман Евстифеев, [экс-министр обороны ДНР] Игорь Хакимзянов, [бывший исполняющий обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР] Иван Михайлов, [судья украинского народного трибунала] Елена Шишкина, [военнослужащий ДНР] Вячеслав Дьяков, [директор Енакиевского хлебозавода] Валентин Спиридонов. Указанными лицами был подан весь требуемый законодательством и нормативно-правовыми актами ЦИК пакет документов», — сказала она.

Позднякова подчеркнула, что кандидатам до 30 сентября необходимо предоставить подписные листы. Она также отметила, что 25 сентября стартовала процедура выдвижения республиканских списков кандидатов в депутаты Народного совета ДНР. «Выдвинуть республиканские списки кандидатов в депутаты может только общественная организация или движение, являющиеся участниками избирательного процесса», — объяснила председатель ЦИК.