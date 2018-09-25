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«Не ожидал»: в ООН посмеялись над Трампом
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«Не ожидал»: в ООН посмеялись над Трампом 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Речь президента США Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН встретили смехом.
Трамп начал свою речь с доклада о своих достижениях на посту президента. Он заявил, что за два года добился больших успехов, чем его предшественники в Белом доме. В зале раздался смех.
«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — ответил Трамп, после чего продолжил свое выступление.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган демонстративно вышел из зала заседания Генассамблеи ООН после начала выступления Дональда Трампа.
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