«Не ожидал»: в ООН посмеялись над Трампом

Трамп начал свою речь с доклада о своих достижениях на посту президента. Он заявил, что за два года добился больших успехов, чем его предшественники в Белом доме. В зале раздался смех.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — ответил Трамп, после чего продолжил свое выступление.