Трамп назвал Роухани «прекрасным человеком» и не исключил встречу с ним

Накануне Роухани заявил, что для переговоров с Тегераном Трамп должен вернуться к ядерной сделке, из которой США вышли в мае этого года.

"У меня нет планов встретиться с президентом Хасаном Роухани. Может, как-нибудь в будущем. Я уверен, что он, безусловно, прекрасный человек!" — написал Трамп. Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 сентября 2018 г.

В конце августа американский президент допустил, что действия Вашингтона могут привести к краху иранского правительства.