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Трамп назвал Роухани «прекрасным человеком»
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Трамп назвал Роухани «прекрасным человеком» и не исключил встречу с ним 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет планов встретиться с иранским президентом Хасаном Роухани, но допустил такую возможность в будущем. Об этом он написал в твиттере.
Накануне Роухани заявил, что для переговоров с Тегераном Трамп должен вернуться к ядерной сделке, из которой США вышли в мае этого года.
"У меня нет планов встретиться с президентом Хасаном Роухани. Может, как-нибудь в будущем. Я уверен, что он, безусловно, прекрасный человек!" — написал Трамп.
В конце августа американский президент допустил, что действия Вашингтона могут привести к краху иранского правительства.
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