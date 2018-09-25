Тимошенко обошла Порошенко по популярности

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В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют Тимошенко и Зеленский 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и украинский шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов в президенты, свидетельствуют обнародованные во вторник данные социологической группы "Рейтинг".
Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года.
"Лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. За Зеленского готовы проголосовать 7,8%", — говорится в исследовании.
Согласно обнародованным данным, за нынешнего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса— 6,8%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 6,6%, за сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко — 5,7%, лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича — 5,4%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 5,2%, за артиста, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука — 5,0%.
"Рейтинг других кандидатов — менее 2,5%. Не определились с выбором — 17,0%, не хотят участвовать в голосовании — 12,6%", — говорится в сообщении.
Опрос проводился с 10 по 18 сентября 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типом поселения. Всего опрошены более 2,5 тысячи респондентов. Погрешность не превышает 2%.
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