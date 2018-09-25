Тимошенко обошла Порошенко по популярности

В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют Тимошенко и Зеленский

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года.

"Лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. За Зеленского готовы проголосовать 7,8%", — говорится в исследовании.

"Рейтинг других кандидатов — менее 2,5%. Не определились с выбором — 17,0%, не хотят участвовать в голосовании — 12,6%", — говорится в сообщении.

Опрос проводился с 10 по 18 сентября 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типом поселения. Всего опрошены более 2,5 тысячи респондентов. Погрешность не превышает 2%.