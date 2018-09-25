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Премьер Новой Зеландии показала ООН трехмесячную дочку
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Премьер Новой Зеландии приехала на сессию ГА ООН с трехмесячной дочкой 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: Reuters
Трехмесячная дочка премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн приехала со своей мамой на сессию Генеральной ассамблеи ООН, сообщает новозеландский портал Newshub.
Генассамблея ООН проходит с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.
"Это было очень практичное решение. На самом деле, Неве находится рядом со мной большую часть времени в Новой Зеландии", — приводит Newshub слова Ардерн.
По данным портала, премьер в понедельник выступила с речью на саммите мира имени Нельсона Манделы в рамках ГА ООН. Ее партнер Кларк Гейфорд и дочка присутствовали на выступлении вместе с ней. Гейфорд опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию бейджа участника конференции Неве.
Как сообщает портал, поездка на Генассамблею стала первым заграничным путешествием для малышки. Ей не удалось присоединиться к маме в ее недавней проездке на Науру.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в июне этого года родила дочь. Она ушла в декретный отпуск и вернулась из него спустя шесть недель. На время отсутствия Ардерн обязанности премьера исполнял ее заместитель Уинстон Питерс.
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