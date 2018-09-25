Премьер Новой Зеландии показала ООН трехмесячную дочку

Премьер Новой Зеландии приехала на сессию ГА ООН с трехмесячной дочкой

Генассамблея ООН проходит с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке . Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.

"Это было очень практичное решение. На самом деле, Неве находится рядом со мной большую часть времени в Новой Зеландии", — приводит Newshub слова Ардерн.

По данным портала, премьер в понедельник выступила с речью на саммите мира имени Нельсона Манделы в рамках ГА ООН. Ее партнер Кларк Гейфорд и дочка присутствовали на выступлении вместе с ней. Гейфорд опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию бейджа участника конференции Неве.

Как сообщает портал, поездка на Генассамблею стала первым заграничным путешествием для малышки. Ей не удалось присоединиться к маме в ее недавней проездке на Науру.