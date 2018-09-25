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КНДР предложила способ борьбы с санкциями США
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Северная Корея предложила странам объединиться против санкций США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Северная Корея предложила создать международную правовую систему для снятия американских санкций. Такое заявление сделал зампредседателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль во время Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке, передает Sputnik.
«Снятие санкций США окажет положительный эффект на развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона и на стабильность и мир на Корейском полуострове», — сказал он.
По мнению Пхеньяна, необходимо создать способ противодействовать Соединенным Штатам, чтобы достичь международного равенства и справедливости.
«Политические и юридические организации должны призвать Вашингтон ответить за свои действия и дать независимую юридическую оценку его беззаконию», — отметил представитель КНДР.
Он также подчеркнул, что ограничительные меры США — инструмент силы и манипуляции.
«Они [санкции] подрывают экономическое и социальное развитие [Северной Кореи] (…) Антикорейские ограничительные меры разрушают право нашей нации на жизнь и развитие», — заявил У, добавив, что действия США нарушают международное право и права человека.
Ранее в сентябре сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает на помощь России в вопросе ослабления санкций в отношении своей страны. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Пхеньян.
В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи после проведенного там испытания баллистической ракеты КНДР. Резолюция предусматривает ограничения на поставки сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Все страны обязались выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.
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