КНДР предложила способ борьбы с санкциями США

Северная Корея предложила странам объединиться против санкций США

Северная Корея предложила создать международную правовую систему для снятия американских санкций. Такое заявление сделал зампредседателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль во время Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке , передает Sputnik

«Снятие санкций США окажет положительный эффект на развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона и на стабильность и мир на Корейском полуострове», — сказал он.

По мнению Пхеньяна, необходимо создать способ противодействовать Соединенным Штатам, чтобы достичь международного равенства и справедливости.

«Политические и юридические организации должны призвать Вашингтон ответить за свои действия и дать независимую юридическую оценку его беззаконию», — отметил представитель КНДР.

Он также подчеркнул, что ограничительные меры США — инструмент силы и манипуляции.

«Они [санкции] подрывают экономическое и социальное развитие [Северной Кореи] (…) Антикорейские ограничительные меры разрушают право нашей нации на жизнь и развитие», — заявил У, добавив, что действия США нарушают международное право и права человека.