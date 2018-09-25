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Власти Одессы обвинили в «латентном сепаратизме»
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Власти Одессы обвинили в «латентном сепаратизме» 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в Одессе существует "латентный сепаратизм" в лице городской власти, передает "Укринформ".
По его словам, в последнее время этот скрытый сепаратизм распространяется не только на Одессу, но и на территорию всей Украины.
"Они уже покупают телеканалы, они уже с центральных эфиров осуществляют абсолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду. И поэтому сегодня — это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место", — заявил Шкиряк.
Ранее в Киеве заявили о потере контроля над Одессой "по сценарию Донбасса".
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