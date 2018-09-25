Власти Одессы обвинили в «латентном сепаратизме»

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в Одессе существует "латентный сепаратизм" в лице городской власти, передает "Укринформ"

По его словам, в последнее время этот скрытый сепаратизм распространяется не только на Одессу, но и на территорию всей Украины.

"Они уже покупают телеканалы, они уже с центральных эфиров осуществляют абсолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду. И поэтому сегодня — это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место", — заявил Шкиряк.

Ранее в Киеве заявили о потере контроля над Одессой "по сценарию Донбасса".